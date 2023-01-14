Gazimağusa'da Aşırı Yağışlar Nedeni işe İlçe Emniyet Kurulu Acil Olarak Toplandı

Gazimağusa'da aşırı yağışlar nedeni ile oluşan sorunların çözüme kavuşması adına Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu başkanlığında İlçe Emniyet Kurulu acil olarak toplandı. Toplantıda alınan karara göre yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlar şikayetlerini 185 numaralı telefon hattından Gazimağusa Belediyesi'ne bildirebilir. Organize şekilde hareket edilebilmesi için yapılan şikayetler kriz masası tarafından polis, itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerine bildiriliyor.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Gazimağusa'yı olumsuz etkiledi.

Bölgede özellikle kanalizasyon kazı çalışmaları nedeni ile birçok bölgede yollar çöktü, aşırı yağışlar nedeni ile biriken sular yolların kapanmasına neden oldu.

Gazimağusa'da oluşan olumsuzlukların çözüme kavuşturulması adına İlçe Emniyet Kurulu, Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu'nun çağrısı üzerine Gazimağusa’da acil olarak toplandı.

Toplantıya Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürü Atilla Samur, Gazimağusa İtfaiye Amiri Hasan Tuğaç, 4'üncü Piyade Alayı Komutanı Ömer Bulut, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik katıldı.

Toplantıda yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşların şikayetlerini 185 numaralı telefon hattından Gazimağusa Belediyesi'ne bildirmeleri yönünde karar üretildi. İletilen ihbarlar oluşturulan kriz masası tarafından polis, itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerine ulaştırılıyor.

Toplantı öncesinde, Gazimağusa Belediyesi dün geceden beri devam eden yağışlı hava nedeni ile Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay'ın başkanlığında gerekli müdahalelerin organize şekilde yapılabilmesi için bir kriz masası da oluşturdu.

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler kent genelinde vatandaşın huzur ve refahı için dün geceden beri çalışmalarını organize şekilde yürütüyor.

İlçe Emniyet Kurulu toplantısında konuşan

Gazimağusa Kaymakamlığı Vekili Ertuğrul Toroslu, yağışlar nedeni ile oluşan olumsuzlukların giderilmesi için polis, itfaiye, Sivil Savunma ve belediye ekiplerinin eş güdüm halinde çalışması ve gücü bölerek organize şekilde çalışma yürütülmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Toroslu, dün geceden beri görevde olan tüm ekiplere teşekkürlerini iletirken, yaşanan sorunların organize çalışmalarla en kısa sürede çözüme kavuşması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Toplantıda konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, İlçe Emniyet Kurulu'nun toplanması için çağrı yapan Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu'ya teşekkür ederken, bölgede etkili olan aşırı yağışlar nedeni ile yaşanan sorunların giderilmesi için gece saatlerinden beri çalışmalarını sürdüren polis, itfaiye, Sivil Savunma ve belediye ekiplerine teşekkürlerini sundu. Başkan Dr. Uluçay, mağduriyet yaşayan kent halkının polis, itfaiye ve Sivil Savunma'nın mevcut ihbar hatlarının yanında, yaşanan krizin tek elden yürütülebilmesinin önemli olduğuna değinerek Gazimağusa Belediyesi'ne ait 185 ihbar hattının şikayetler için faaliyette olduğunu

belirtti. Meteoroloji Dairesi'nin öğle saatleri itibari ile yağışlı havanın etkisini azaltacağı öngörüsü bulunduğunu belirten Başkan Dr. Uluçay, yağışın devam etmesi halinde gece şartlarının daha ağır olabileceğine işaret ederek gerekli olması halinde İlçe Emniyet Kurulu'nun öğleden sonra yeniden toplanabileceğini kaydetti.