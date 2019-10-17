Gazimağusa'da aşk skandalı! Kadını 6 kişi kaçırıp darp ettiler!

15.10.19 tarihinde, saat 20.10 sıralarında Gazimağusa’da, gönül ilişkisi nedeniyle E.Ç’ yi hile kullanarak kaçıran ve darp eden M.B (E-31), İ.B (E-26), S.B (K-32), S.Y (K-28), E.B (E-24) ve S.Y şikâyet üzerine derdest emri gereğince 17.10.19 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 17.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak meselenin tahkikatını üstlenen polis memuru Mehmet Keleş’i çağırdı. Keleş yemin tahtında verdiği şahadette zanlı 1 M.B ve kardeşi zanlı 2 İ.B, zanlı 1 M.B ile arasında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen E.Ç’ yi konuşmak bahanesiyle ve hile kullanarak bir araba vasıtasıyla işyerinden alarak ayrıldıklarını aktardı.

Topçu bulvarı üzerinde zanlı 3 S.B, zanlı 4 S.Y ve zanlı 5 E.B’ in de araca bindiklerini ve araç içerisinde elleri ve ayakları ile şikâyetçi E.Ç’ yi darp ettiklerini belirten Keleş, şikâyetçinin rızası hilafına Yiğitler sokaktaki bir ikametgaha zorla götürülerek burada bulunan zanlı 6 S.Y’ nin “gerekeni yapın” talimatıyla zanlı 3 ve zanlı 4 tarafından vücudunun muhtelif yerlerine vurulmak suretiyle şikayetçinin ciddi şekilde darp edildiğini belirtti.

Tahkikat memuru Mehmet Keleş şahadetine devamla darp olayının ardından şikayetçinin zanlı 2 ve zanlı 5 tarafından geri işyerine ötürülmesi esnasında şikâyetçiye hitaben “ 15 gün içinde Kıbrıs’ ı terk etmezsen cesedini sereriz. Çocuklarını da öldürürüz “ diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını aktardı.

Olayın polise intikal etmesinden sonra zanlıların derdest emri gereğince 17.10.19 tarihinde tutuklandığını belirten Keleş zanlı 4 dışında diğerlerinin gönüllü ifade verdiklerini ve bir kısım suçlarını itiraf ettiklerini, zanlı 4’ ün ise olay anında orda olduğuna dair sözlü beyanı olduğunu ancak ifade vermediğini aktardı.

Olayın yeni ve ciddi bir mesele olduğuna değinen tahkikat memuru Keleş tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine 1 günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına yönünde emir verdi. (MHA)