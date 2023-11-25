Gazimağusa'da Ciddi Darp: F.S. Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor

24 Kasım 2023 tarihinde, Gazimağusa'da gerçekleşen bir olayda, F.S. (E-23) ile M.H. (K-26) arasındaki tartışma şiddete dönüştü. F.S., M.H.'ın vücuduna muhtelif yerlerine vurarak ciddi zararlar verdi ve sağ ayağının kırılmasına neden oldu. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, F.S.'yi tutukladı.
Yaşanan vahim olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Tutuklu şahıs, olayın detaylarına dair polis soruşturmasında ifade vermeye devam ederken, mağdur M.H.'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Güvenlik birimleri, olayın tam anlamıyla aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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