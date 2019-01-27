Gazimağusa'da Diskoda kavga! 11 kişi tutuklandı

İki grup arasında çıkan kavgada iki kişinin dişleri, bir kişinin ise köprücük kemiği kırılırken kavgaya karışan 11 kişi ise tutuklandı.

Mağusa’da faaliyet gösteren “Lion’s Garden” isimli diskoda bugün sabahın ilk saatlerinde iki grup arasında başlayan kavga poliste son buldu. İki grup arasında çıkan kavgada iki kişinin dişleri, bir kişinin ise köprücük kemiği kırılırken kavgaya karışan 11 kişi ise tutuklandı.

“Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kavga”, “Rahatsızlık”, “Sarhoşluk”, “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Mustafa Bayır, Onur Bayırlı, Leyla Ulun, Mehmet Dedeoğlu, Cebrail Açıkgöz, Perihan Koruk, Osman Kiper, Arda Akkoyun, Oktay Çil ve Umur Akdeniz aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.. (MHA)