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Gazimağusa'da Ev Yangını

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gazimağusa'da Ev Yangını

19.01.2023 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Gazimağusa’da, Hayriye VATAN'a ait ikametgahın yatak odası içerisinde askı üzerinde bulunan bornozun çalışmakta olan elektrikli sobanın üzerine düşmesi neticesinde yangın meydana geldi.

Yangın ikametgah sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bir adet play station 4, bir adet bornoz ve bir adet elektrikli soba yanarak, odanın yer döşemesi ile tavan kısmı ise islenmek suretiyle hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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