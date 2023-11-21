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Gazimağusa'da İkamet Hırsızlığı: Tutuklanan Zanlıdan Çalınanlar Belli Oldu

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Gazimağusa'da Hırsızlık: Tutuklanan H.K.(E-35) İkametgahta 4 Pantolon, 2 Mont ve 1000 Euro ile 11,400 TL Çaldı
Gazimağusa'da İkamet Hırsızlığı: Tutuklanan Zanlıdan Çalınanlar Belli Oldu

Gazimağusa'da İkamet Hırsızlığı: H.K.(E-35) Tutuklandı, 4 Pantolon, 2 Mont, Telefon Şarj Cihazı, El Çantası, 1000 Euro ve 11,400 TL Çalındı!

19 Kasım 2023 tarihinde Gazimağusa'da meydana gelen olayda, H.K.(E-35) adlı şahıs, birlikte ikamet ettiği iki arkadaşının evinden 4 adet pantolon, 2 adet mont, telefon şarj cihazı, el çantası, 1000 Euro ve 11,400 TL nakit parayı çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine H.K.(E-35) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmekte olup, çalınan değerlerin geri alınması için çalışmalar sürüyor

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