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Gazimağusa’da uyuşturucu… İki tutuklu

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Gazimağusa’da, dün akşam 19.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, O.Ö (E-62) ve D.Ş (K-47)’nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.
Gazimağusa’da uyuşturucu… İki tutuklu

Gazimağusa’da, dün akşam 19.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, O.Ö (E-62) ve D.Ş (K-47)’nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahısların tasarruflarında, üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan çeşitli ebatlarda toplam 10 kâğıt parçası ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 6 bin 810 TL nakit para bulunarak emare alındı.

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