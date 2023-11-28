Gazze'de ateşkes uzadı

İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası kapsamında, İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Rehinelerin 3'ünün kadın 30'unun da çocuk olduğu öğrenildi.

İsrail ile Hamas arasında 4'üncü rehine ve tutuklu takası tamamlandı.

Hamas'ın akşam saatlerinde 11 İsrailli rehineyi serbest bırakmasının ardından

İsrail de gece yarısı, 3 kadın ve 30 çocuktan oluşan Filistinli tutukluları serbest bıraktı.

Salıverilen esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti.

İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Doğu Kudüs'teki Filistinli esirlerin evlerine baskın

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk esirler de İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerinin etrafında konuşlandı, yollarda kontrol noktaları kurdu.

Bazı Filistinli esirlerin evlerini basan İsrail polisi, ailelere "herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmaması" uyarısında bulundu.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden 16 yaşındaki Filistinli esir kız çocuğu Nüfuz Hammad, İsrail hapishanesinde yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra evine dönünce ailesi, sevinç gözyaşlarını tutamadı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşimciyi bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilen Hammad, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmemişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

Başta Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden salıverilecek her 10 İsrailli esir karşılığında 30 Filistinli esirin serbest bırakılması ve çatışmalara verilecek geçici ateşkesin 24 saat uzatılması konusunda Hamas ile İsrail uzlaşı sağlamıştı.

İsrail 50 Filistinli esirin listesini onayladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, daha fazla İsrailli rehinenin serbest bırakılması halinde, 50 Filistinli kadın mahkumun serbest bırakılmasının onaylandığını açıkladı.

Serbest bırakılan İsrailli esirler, helikopterle başkent Tel Aviv'deki Ichilov Sourasky Hastanesi'ne ulaştı.

Geçici ateşkes uzatıldı

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı, geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığı duyurdu.

Bu süreçte 20 İsrailli rehinenin ve 60 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması planlanıyor.

ABD'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

Ateşkesin uzatılmasına dair memnuniyetini belirten Beyaz Saray, önümüzdeki günlerde bırakılacak 20 rehinenin içerisinde Amerikan vatandaşlarının olmasını umduklarını ifade etti.