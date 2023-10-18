  • BIST 8115.01
  • Altın 1745.321
  • Dolar 27.9974
  • Euro 29.6428
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım

» »
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne İsrail'in gerçekleştirdiği kan donduran saldırı sonrası doktorların feryadı kameraya yansıdı. Doktorlar, sığınacak yer arayan, yaralı, masum sivillerin bu saldırının hedefi olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası hukuku hiçe saydı bir insanlık suçu daha işledi.

Doktorlar, hastaları hayatta tutmak için mücadele verirken gerçekleşti vahşet... Yüzlerce masum, kanlı saldırının hedefi oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı el-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir" diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti.

Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Basın toplantısına ilişkin görüntüde, sağlık personelinin üstü kapalı cesetlerin arasında durduğu, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunduğu görülüyor.

"Aileler çocuklarını tanıyamadı"

Cesetlerin ardından tanık oldukları vahşeti şu sözlerle anlattılar:

"Hayatımda görmediğim görüntüleri gördüm, aileleri tarafından tanınamayan cansız çocuk bedenleri, cesetleri parçalanmış bebekleri gördüm. Bugün sınır kapıları kapatıldı, hastaların başka hastanelere gönderilmesi engellendi, ihtiyaç duyulan yerlere sağlık ekipleri engellendi, gidemedi. Elektrikler kesildi, yakıtın hastanelere ulaştırılmasını engellediler. Ambulansları ve sağlık ekiplerini vurdular, yolları vurdular, şimdi de güvenlidir diye hastaneye sığınan sivilleri vurdular. Siviller söz konusu hastanenin dini kutsallığını düşünerek sığınmışlardı" 

"Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım"

Bir başka doktor da şu sözlerle feryat etti:

"Bu tam anlamıyla bir soykırım! Arkamdaki tüm bu bedenler, tüm bu kayıplar, güvenli bir yer bulmaya çalışıyordu. El Ahli Arap Hastanesi, Gazze'deki tek Hristiyan hastanesi. Güvenli bir yer bulmaya çalıştılar, sığınacak bir yer bulmaya çalıştılar ve barbarca bir saldırının hedefi oldular. Tüm bu kayıplar, hastaneye vücutlarının bazı parçalarını kaybetmiş, ampute edilmiş olarak geldiler. Bugün çok kayıp verdik. Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım. Uluslararası hukuka göre, eğer uluslararası hukukun ne olduğunu biliyorsanız..."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNICEF acil ateşkes çağrısında bulundu18 Ekim 2023 Çarşamba 08:30
  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez18 Ekim 2023 Çarşamba 08:25
  • İsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var18 Ekim 2023 Çarşamba 08:23
  • İskoçya Başbakanı: Eşimin ailesinin Gazze'de yiyecek ve suyu tükeniyor17 Ekim 2023 Salı 20:48
  • UNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda17 Ekim 2023 Salı 08:35
  • Reuters’ın ateşkes haberine İsrail ve Hamas’tan yalanlama16 Ekim 2023 Pazartesi 15:37
  • Mısır, ABD ve İsrail Gazze'nin güneyinde geçici ateşkes ve Refah sınır kapısının TSİ 0600'da açılması konusunda anlaştı16 Ekim 2023 Pazartesi 15:19
  • İsrail Gazze'de tahliye için verdiği süre doldu, WHO tahliye emrini 'ölüm cezası' diye tanımladı15 Ekim 2023 Pazar 13:06
  • BM Genel Sekreter Yardımcısı: İnsanlık Gazze'de sınıfta kalıyor15 Ekim 2023 Pazar 08:36
  • BM Gazze'de 1 milyon kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı15 Ekim 2023 Pazar 08:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti