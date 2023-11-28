Gazze'de geçici ateşkes: İsrail-Hamas görüşmelerinden 2 gün daha uzatma kararı çıktı

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes dördüncü ve son gününe girerken arabulucuların yürüttüğü uzatma görüşmelerinden karar çıktı.
Katar tarafı, İsrail ile Hamas arasındaki geçici insani ateşkesin iki gün daha uzatıldığını açıkladı.
İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes dördüncü ve son gününe girerken arabulucuların yürüttüğü uzatma görüşmelerinden karar çıktı.
Katar tarafı, İsrail ile Hamas arasındaki geçici insani ateşkesin iki gün daha uzatıldığını açıkladı.
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