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Gazze'de hayat kurtaran gıda yardımları durma noktasına geldi

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımlarının durma noktasına geldiğini duyurdu.
Gazze'de hayat kurtaran gıda yardımları durma noktasına geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze'deki insani duruma ilişkin "X" sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımımız da durma noktasına geldi. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ya da bize güvenen kişilere ulaşamıyoruz. İnsani yardım için sürdürülebilir erişim ve operasyon yapma imkanına acilen ihtiyacımız var. Her geçen dakika önemli." ifadelerini kullandı.

McCain, sabah saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda da Gazze'deki ekipleriyle temaslarını kaybettiklerini belirterek, çatışmalar sürerken tüm insani yardım çalışanlarının ve sivillerin güvenliğinden endişe ettiğini kaydetmişti.

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