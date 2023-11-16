Gazze'de telekomünikasyon altyapısı tamamen durdu

Gazze'de faaliyet gösteren ana telekomünikasyon şirketlerinden Jawwal bölgede sabit, mobil ve internet hizmetlerinin tamamen durduğunu açıkladı.
İki ana şirket olan Paltel ve Jawwal çarşamba günü jeneratörleri çalıştıracak yakıt sıkıntısı nedeniyle ana veri merkezleri ve devrelerin saatler içinde faaliyet dışı kalacağını duyurmuştu.
Telefon hatlarının çalışmaması nedeniyle yardım çağrısı alamayan ambulansların Nasır Hastanesi önünde toplandıkları ve bombardıman seslerinin geldiği noktalara yöneldiği bildirildi.
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