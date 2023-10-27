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Gazzeli doktorlar "Burada kalacağız" ezgisiyle haykırdı

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Gazze Şeridi'nde hastaneler İsrail'in saldırıları sonrası yaralananlarla dolup taşıyor. Her türlü zorluk ve tehdide rağmen can kurtaran doktorlar, zulme karşı da sessiz kalmıyor.
Gazzeli doktorlar "Burada kalacağız" ezgisiyle haykırdı

Aksa Şehitleri hastanesi doktor ve sağlık personeli, hastane önünde toplanarak 'Sevfe Nebka Huna' isimli ezgiyle haykırdı: Burada kalacağız, acılar bitene kadar...

İsrail, Gazze Şeridi'ni günlerdir bombalıyor. Savaşın en ağır yüzü hastane koridorlarında yaşanıyor.

Ateş altındaki Gazze'de doktolar, İsrail tarafından uygulanan tam ablukaya rağmen can kurtarmaktan vazgeçmiyor.

Kimi televizyon ekranlarından dünyaya seslendi, kimi hastane önünde toplanarak zulme sessiz kalmadı...

Deyr Balah’taki Aksa Şehitleri hastanesi doktor ve sağlık personeli, her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerinin başında olduklarını ve insanların acılarını dindirmek için halkının yanında olduklarını ifade etmek üzere hastane önünde toplanarak "Sevfe Nebka Huna" yani "Burada Kalacağız" isimli ezgiyi okudu.

Haykırdıkları ezgide direnişlerinin kararlılığı vardı: Burada kalacağız, acılar bitene kadar. Burada yaşayacağız. Melodiler elbet daha güzel olacak.

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