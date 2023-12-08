Gazze'nin kuzeyinde yoğun çatışmalar ve İsrail tanklarının Cibaliye mülteci kampına bombardımanı devam ediyo
Son gelişmeler:
- On binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin güneyindeki yoğun çatışmalardan kaçmak için Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı’na doğru yol alıyor
- BBC'nin Gazze muhabiri Adnan El-Bursh, şehirde yiyecek ve elektriğin bulunmadığını, ayrıca ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını söylüyor
- Güneydeki Han Yunus kentinde çatışmalar sürüyor; savaşın başında Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilere oraya gitmeleri söylenmişti
- Sosyal medyada düzinelerce Filistinli erkeğin iç çamaşırlarına kadar soyulmuş halde, yerde otururken ya da çömelirken görüldüğü görüntüler dolaşıyor. Bu kişilerin başında İsrail askerleri bekliyor. Başka görüntülerde ise bu kişilerin askeri kamyonlarla nakledildiği görülüyor. İsrail basını bu kişilerin teslim olan Hamas savaşçıları olduklarını bildiriyor. İsrail ordusu, bu konuda açıklama yapmadı fakat gözaltındaki bu kişiler arasında tanınan gazeteci Diaa Al-Kahlout da var
- İsrail, Gazze'ye Kerem Şalom Sınır Kapısı’nın önümüzdeki birkaç gün içinde sadece yardım kamyonlarının denetlenmesi için açılacağını söylüyor
- İsrail ordusu ayrıca eski bir genelkurmay başkanı olan ve şimdiki ‘savaş kabinesi’nde yer alan Gadi Eisenkot’un oğlunun Gazze'deki kara operasyonu sırasında öldürüldüğünü de doğruladı
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