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Gazze'ye saldırılar 3. ayında | İsrail savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 3'üncü ayına girdi. israil saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'e yükseldi. Kentte şiddetli çatışmalar yaşanırken İsrail, savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı.
Gazze'ye saldırılar 3. ayında | İsrail savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunda 2 ay geride kalırken saldırıların şiddeti giderek artıyor. Gazze'nin hem kuzeyi hem de güneyi hedef alınıyor.

İsrail ordusu, kuzeyden kaçan yüzbinlerce sivilin sığındığı ve daha önce güvenli bölge olarak ilan edilen Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuşatıldığını ve askerlerinin şehrin merkezinde operasyon düzenlediğini açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları da şehir merkezinde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

 

İsrail bir kez daha Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampını hedef aldı. Saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu açıklandı.

İsrail güçleri, bölgede Hamas'ın ana karakolunu ele geçirdiklerini, tüneller ve silah deposu bulduklarını duyurdu.

 

İsrail'in yüzlerce tankla Cebaliye Mülteci Kampı'nın etrafını sardığı da gelen bilgiler arasında. Dün de İsrail güçlerinin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'deki evini kuşattığı açıklanmıştı.

 

İSRAİL SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN 2 ŞARTINI AÇIKLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas’ın "teslim olması ve Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze'ye yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi.

Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.

Gendelman, “Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor.” dedi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı “bir an önce tutuklamak” amacıyla, “evini kuşattığını” iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.

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