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Gece yarısı kaza: 22 yaşındaki genç yaralandı

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Bugün saat 00:30 sıralarında Çayırova-Bafra Anayolu’nun 1. kilometresi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Narin Sevim (22) yönetimindeki NF 804 plakalı salon araç kontrolden çıkarak toprak zemine çarptı ve takla attı. Kaza sonucunda Sevim yaralandı.
Gece yarısı kaza: 22 yaşındaki genç yaralandı

20.06.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Çayırova-Bafra Anayolu’nun yolunun 1’inci kilometresi üzerinde, Narin SEVİM (K-22) yönetimindeki NF 804 plakalı salon araç ile Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada Palmiye Restoran önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yaklaşık 1 metre derinliğindeki toprak zemine çarparak iki takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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