Geleneksel İskele Festivali 53 yaşında!

Ada genelinde olduğu kadar yurt dışında da merakla beklenen, festivaller festivali olarak nitelendirilen Geleneksel İskele Festivali, 53. yaşını muhteşem bir açılış töreni ile karşıladı. Görsel bir şölene dönüşen ve karnaval havasında başlayan festival, 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Dün akşamki açılışında binlerce insanı buluşturan İskele Festivali, Mor ve Ötesi’nin verdiği halk konseri ile taçlandırıldı. Festival bünyesinde yer alan İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali de 7 ülkenin katılımıyla 28. yaşına merhaba dedi.

FESTİVALLER FESTİVALİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA BAŞLADI

Festivaller Festivali Geleneksel İskele Festivali’nin 53.’’sü muhteşem bir açılışla başladı. Dün akşam İskele Ecevit Meydanı’nda resmi açılışı gerçekleştirilen İskele Festivali, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne çelenk koyması ile başladı, töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması takip etti. Festivali başlatan festival ateşi ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından yakıldı. Ecevit Meydanı’nda Atatürk Büstü önünde düzenlenen törende, festival bünyesinde bu yıl 28’si gerçekleşen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Arjantin, Kolombiya, Meksika, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan’dan gelen ekiplerin gösterileri de yer aldı.

Yabancı ülke dansçılarından oluşturulan bir ekip ise protokole ve açılış törenini izlemeye gelenlere sürpriz yaparak ‘dillirga’ şarkısını Türkçe olarak seslendirdiler. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde 6 Temmuz’a kadar, 10 gün sürecek festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ana Muhalefet CTP Lideri Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat, Şifa Çolakoğlu, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı Temsilen Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Dipkarpaz Erenköy Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok , Türkiye’den gelen kardeş şehir Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, siyasi parti temsilcileri, CIOFF temsilcileri, İskele ve belde muhtarları, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler ile İskele ve belde halkının yanı sra adanın dört bir yanından çok sayıda kişi katıldı.

6 TEMMUZ’A KADAR 10 GÜN SÜRECEK FESTİVAL KARNAVAL HAVASINDA GEÇECEK

27 Haziran’da başlayan ve 6 Temmuz’da son bulacak Geleneksel İskele Festivali, 10 gün boyunca karnaval havasında geçecek. Etkinlikleri ile uluslararası bir boyuta ulaşan 53 Geleneksel İskele Festivali’nin açılış töreni, festival kortejinin tören alanına varmasıyla başladı. İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki açılış töreni, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun festival ateşini yakmasıyla devam etti. Açılışta; İskele Belediye Başkanı, barış, dostluk ve sevgi adına güvercinleri uçurdu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı törende İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı Temsilen, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler de açılışa katılanlara seslendi.

SADIKOĞLU: “EN UZUN SOLUKLU FESTİVALE SAHİP OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

53. Geleneksel İskele Festivali’nin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin CIOFF’a ilk üye en uzun soluklu Festivaline sahip olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Sadıkoğlu, geçmişten günümüze kadar taşımayı başardıkları Geleneksel İskele Festivalini geleceğe de aynı özveriyle ve heyecanla taşımakta kararlı olduklarını ifade etti. Yine İskele Festivali ile özdeşleşen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivalinin de 28. Yaşını kutladıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, konuşmasında ayrıca ise şunlara yer verdi: “Aylar öncesinden hazırlığına başladığımız ve büyük emek verdiğimiz festivalimizin karşılığını bugün ve 10 gün boyunca halkımızın yoğun katılımı ile alacağız. Sizlere en güzelini, en iyisini, en mükemmelini sunmak için gece gündüz demeden çalışan İskele Belediyesi personelime, komitemizin çok kıymetli meclis üyelerine, festivalin düzenlenmesine katkı yapan değerli paydaşlarımıza, ismini ayrı ayrı sayamayacağım ama katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

KAYA: “HER ADIMI ÖZENLE HAZIRLANMIŞ BİR FESTİVAL”

İskele Belediyesi’ni özel günlerinde yalnız bırakmayan kardeş şehir Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da katılımcılara seslendi. Türkiye’den kardeşçe selam ve sevgiler getirdim diye Kaya, kardeş şehir İskele’de, buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Her adımı özenle hazırlanmış Geleneksel İskele Festivali’ne ev sahipliği yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu tebrik eden Kaya, emeği geçenlere teşekkür etti. Geleneksel İskele Festivali’nin, Kıbrıs’ı ve İskele’yi en güzel şekilde tanıtacağına emin olduğunu da ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı, KKTC halkını Trabzon’a, Ortahisar’a davet etti.

EMİROĞLU: “İSKELE FESTİVALİ, ÜLKE TANITIMINA VE PAZARLAMASINA KATKI SAĞLIYOR”

53. Geleneksel İskele Festivali’ne bu yıl da katılımın yüksek olacağını öngördüklerini ifade ederek konuşmasına başlayan Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı Temsilen Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu bu sebepten ötürü İskele Belediye Başkanı ve personelini tebrik etti. KKTC’nin en geniş çeşitlikteki festivali olduğunu da belirten Emiroğlu, 10 günün karnaval havasında geçeceğini belirtti. Emiroğlu, kültürel çeşitliliğin tanıtılması açısından Geleneksel İskele Festivali’nin ülke tanıtımına ve pazarlamasına katkıları olduğunun da altını çizdi.

OĞUZ: "GELENEKSEL İSKELE FESTİVALİ HERKES İÇİN BULUŞMA NOKTASI"

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’da katıldığı Geleneksel İskele Festivali’nin açılışında bmutluluğu memnuniyeti dile getiren Oğuz, festivallerin yalnızca bizi biz yapan değerler olmadığını gelecek kuşaklara aktarılan toplumsal bir paylaşım noktası olduğunu söyledi. İskele Festivali sadece İskeleliler için değil herkes için bir buluşma noktası olduğunu da belirten Oğuz, uluslararası alanda ambargolar altındaki bir KKTC’nin kültürel değerler anlamında bu ambargoları bu tür festivallerle yıktığını söyledi. Din, dil, ırk ayrımı olmadan kardeşliğin bir göstergesi, dünya haklarının birleşmesinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi. göstergesi olduğunu da belirten Oğuz, İskele’nin son dönemdeki gelişiminden de bahsetti. Ülkeye gelen diğer ülkelerden gelen kişilerin özellikle İskele’ye anlam ve değer kattığını söyledi ve İskele’nin gelişmesi için çalışmalarını yakından takip ettikleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu da tebrik etti.

Festivallerin KKTC için anlam ifade ettiğini de söyleyen İçişleri Bakanı, Geleneksel İskele Festivali’nin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

ERHÜRMAN: “İSKELE, BU GÜZEL ÜLKENİN EN GÜZEL İLÇELERİNDEN BİRİ”

Barış, dostluk ve sevgi adına uçurulan güvercinlerin, dağıtılan zeytin dallarının kendisini çok etkilediğini ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, barış çağrısı yapılmasının son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Bu çağrının Kıbrıs Türk halkının bütün dünyaya bir çağrısı olduğunu düşündüğünü belirtti. Ülkedeki en iyi ve en sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk Büstlerinden birinin İskele’de olduğunu da ifade eden CTP Genel Başkanı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün parmağı ile Yurtta Sulh, Dünyada Sulh’u işaret ettiğini belirtti.

Çok güzel bir ülkemiz var diyen Erhürman, İskele’nin de bu güzel ülkenin en güzel ilçelerinden biri olduğunun altını çizdi. Bu güzelliği korumanın da önemine dikkat çeken Erhürman, korunmaması durumunda çocukların yüzüne bakmaya yüzlerinin olmayacağının altını çizdi. Bu güzelliğin korunmaması durumunda bu ülke topraklarında kök salınamayacağının mümkün olamayacağını söyledi.

ÖZTÜRKLER: “İSKELE BELEDİYESİ BÖLGENİN KALKINMASINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Yerel yönetimlerin önemine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler, KKTC’de kalkınmanın temel taşının belediyeler olduğunu söyledi. Tüm belediyelerde olduğu gibi, İskele’de de Belediye Başkanı’nın bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağladığını ifade ederek, Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Festivallerin en önemli özelliğinin Kıbrıs Türk Halkının gelenek ve göreneklerinin, geçmiş izlerinin yansıması olduğuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Vekili, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne sahip çıkmasının, mücadeleci ruhunun ve geleceğe sımsıkı sarılmasının da izlerini taşıdığını, bu izleri görmenin ise kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Zor günlerden geçildiğini de hatırlatan Öztürkler, farklı noktalarda savaşların izlerini gördüğünü söyledi, temennisinin ise güçlünün kurallarının olmadığı insan haklarının hak hukukun insani değerlerin hüküm sürdüğü adaletli bir dünya olduğunu ifade etti.

AÇILIŞ GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ, HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi, protokolün de katılımıyla havai fişek gösterileri eşliğinde kesildi. İlgiyle izlenen havaifişek gösterisi dakikalarca devam etti. Festival açılışının ardından İskele Belediye Gazinosu’nda bulunan Köy Kadın Kursları sergisi de açıldı. Görsel bir şölene dönen açılışta, 10 gün süreyle açık olacak stantlar da ziyaret edildi.

AÇILIŞ KONSERİNİ MOR VE ÖTESİ VERDİ

Dün akşam (27 Haziran) resmen başilayan ve 6 Temmuz’da son bulacak festivalin açılış konserini ise Mor ve Ötesi verdi. İskele Ecevit Meydanı’nda kurulan sahnede, hafızalara kazınan şarkılarını alanı dolduranlarla birlikte seslendiren Grup, seyirciden tam not aldı.

6 TEMMUZ’ A KADAR 10 GÜN DOLU DOLU GEÇECEK

Renkleri ve kültürleri buluşturacak festivalde; 7 ülke katılımıyla İskele Belediyesi 28. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Karadenizliler Gecesi Larnakalılar Gecesi, İskele Rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, Tenis Turnuvası, Minikler Halı Saha Turnuvası, Sporting Yarışması, Satranç Turnuvası, Darts Yarışması, İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması, Tavla Turnuvası, Olta ile Balık Avlama Yarışması, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi, Basketbol Şöleni ve Çocuk Şenliği olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Thalassemiaderneği de 6 Temmuz Pazar günü, kan bağışı etkinliği gerçekleştirecek.

6 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek festivalde, 30 Haziran Pazartesi Grup Otantik, 2 Temmuz Çarşamba günü Levent Yüksel, 3 Temmuz Perşembe günü Ali Alkurt, 6 Temmuz Pazar günü ise Sıla konser verecek. Tüm konserlere giriş ücretsiz olacak.

ALANIN GÜVENLİĞİNİ POLİS VE ZABITA SAĞLIYOR

KKTC Telsim’in iletişim desteği sağladığı 10 gün sürecek festivalin huzur ve güven içinde geçmesi için de tüm tedbirler alındı. İskele Polis Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, İskele Belediyesi Zabıta Birimiyle, festival süresince devriye gezecek. Festival alanı içerisinde oluşturulan Polis, zabıta ve danışma noktası ise her hangi bir olumsuzluğa anında müdahale edecek. Öte yandan İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri de festival boyunca hem etkinliklerde hem de alanda hizmet verecek. Çevre ve Sağlık Bölümü de festivalde yer alan stantlarda halka sunulan yiyecek ve içeceklerin servisi konusunda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı her gün kontrol edecek.