  • BIST 8067.4
  • Altın 1898.204
  • Dolar 28.9357
  • Euro 31.5401
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Gemikonağı’nda araç, yayaya çarptı: 20 yaşındaki Kübra Türkmen yoğun bakımda!

» »
Gemikonağı’nda araç, yayaya çarptı: 20 yaşındaki Kübra Türkmen yoğun bakımda!
Gemikonağı’nda araç, yayaya çarptı: 20 yaşındaki Kübra Türkmen yoğun bakımda!

Gemikonağı’nda dün akşam yaşanan trafik kazasında, 66 yaşındaki Hüseyin Köksallar, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki yaya Kübra Türkmen’e çarptı.

Türkmen, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık, göğüs kafesinde kırık, sağ kalçada kırık ve dalakta yırtık teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 30.11.2023 tarihinde, saat 20:20 raddelerinde Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde yönetimindeki HN 090 plakalı salon aracı ile Doğu istikametine doğru seyreden  Hüseyin KÖKSALLAR (E-66) Adil Petrol İstasyonu önlerine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu yolun Kuzeyinden Güneyine doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kübra TÜRKMEN’e (K-20) çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kübra Türkmen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk muayenesine müteakip sağ ayağında kırık, göğüs kafesinde kırık, sağ kalçada kırık ve dalakta yırtık teşisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.  HN 090 plakalı araç sürücüsü Hüseyin KÖKSALLAR tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçak etle yakalandılar... Birinin 6'ıncı, diğerinin 4'üncü tutuklanması!30 Kasım 2023 Perşembe 16:16
  • 629 Gündür ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı!30 Kasım 2023 Perşembe 16:14
  • Burak Maviş: Çavuşoğlu iddialarını kanıtlasın30 Kasım 2023 Perşembe 15:52
  • Meclis Genel Sekreterliği Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onayladı30 Kasım 2023 Perşembe 15:24
  • Harmancı: Bilimsel yaklaşım ve katılımcılık, stratejik planlamanın en önemli ayaklarıdır30 Kasım 2023 Perşembe 14:59
  • KTSO İstanbul’da İSO ile işbirliği protokolü imzaladı30 Kasım 2023 Perşembe 14:14
  • Dışişleri Bakanlığı: Rum yönetimi kışkırtıcı eylemlerine son vermeli30 Kasım 2023 Perşembe 13:54
  • KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Eden 6 Kişi Tutuklandı30 Kasım 2023 Perşembe 12:32
  • Başbakan Üstel: Hiç bir suç örgütü KKTC'de barınamaz30 Kasım 2023 Perşembe 12:28
  • Polis Denetimleri: 1655 Araç Sürücüsü Kontrol Edildi, 352 Trafik Suçu Rapor Edildi30 Kasım 2023 Perşembe 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti