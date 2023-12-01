Gemikonağı’nda araç, yayaya çarptı: 20 yaşındaki Kübra Türkmen yoğun bakımda!

Gemikonağı’nda dün akşam yaşanan trafik kazasında, 66 yaşındaki Hüseyin Köksallar, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki yaya Kübra Türkmen’e çarptı.

Türkmen, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık, göğüs kafesinde kırık, sağ kalçada kırık ve dalakta yırtık teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 30.11.2023 tarihinde, saat 20:20 raddelerinde Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde yönetimindeki HN 090 plakalı salon aracı ile Doğu istikametine doğru seyreden Hüseyin KÖKSALLAR (E-66) Adil Petrol İstasyonu önlerine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu yolun Kuzeyinden Güneyine doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kübra TÜRKMEN’e (K-20) çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kübra Türkmen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk muayenesine müteakip sağ ayağında kırık, göğüs kafesinde kırık, sağ kalçada kırık ve dalakta yırtık teşisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. HN 090 plakalı araç sürücüsü Hüseyin KÖKSALLAR tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.