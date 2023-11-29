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Gemikonağı'nda Virajda Kaza: Motosikletli Ağır Yaralı

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Gemikonağı'nda Viraj Trajedisi: Dikkatsiz Sürücü Çarptı, Motosikletli Ağır Yaralı! Tutuklanan Araç Sürücüsü İçin Soruşturma Devam Ediyor
Gemikonağı'nda Virajda Kaza: Motosikletli Ağır Yaralı

29 Kasım 2023 tarihinde, öğle saatlerinde meydana gelen trajik trafik kazasında, Gemikonağı'nda seyir halinde olan Ali Enes YAMAN (E-18) yönetimindeki ME 461 plakalı salon aracın, sağa meyilli bir viraja yaklaşırken dikkatsizce şerit ihlali yapması sonucu, karşı yönden gelen Kaan DERE (E-22) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinden hemen sonra Lefkoşa Devlet Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavisi halen devam ediyor.

Araç sürücüsü Ali Enes Yaman, kazanın ardından tutuklanmış olup, polis tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Yaşanan bu üzücü olayın ardından, trafik güvenliği konusundaki önlemler ve dikkat çağrıları bir kez daha gündeme gelmiştir.

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