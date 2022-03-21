Gemikonağı'nda Yangın

20.03.2022 tarihinde, saat 19:15 sıralarında, Gemikonağı’nda, Ertaç Yaşar Sokak üzerinde bulunan Umut KAYIKCI ait ikametgahın dışındaki soba borusunun aşırı ısınarak ikametgaha bitişik olan çardağın çatı bölümündeki tahtaları alevlendirmesi sonucu bir yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, çardak çatısı kısmen yanarak zarar görmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.