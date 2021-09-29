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“Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi”nde hibe desteği alan genç girişimciler belli oldu

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Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) tarafından yürütülen finansmanı Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan “Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi”nde hibe desteği alan genç girişimciler belli oldu.
“Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi”nde hibe desteği alan genç girişimciler belli oldu

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) tarafından yürütülen finansmanı Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan “Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi”nde hibe desteği alan genç girişimciler belli oldu.


GİGEM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, AB tarafından Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşlarına Yönelik Özel Sektör Kalkınma Programı IV altında finanse edilen ve SOS Çocukköyü Derneği tarafından uygulanan “Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi” kapsamında küçük hibe programı sunumları tamamlandı.


Açıklamada, Hızlandırma Programı kapsamında, özel olarak oluşturulan jüri komitesinin değerlendirmesi sonucunda 15 iş fikrinin; finans, iş planı hazırlama, pazar araştırması ve sunum becerileri eğitimlerinin verildiği Hızlandırma Programı’nı tamamlamalarının ardından Küçük Hibe Programı’na katılmaya hak kazandıkları belirtildi. İkinci eleme sonucunda Küçük Hibe Programı’na katılmaya hak kazanan sekiz katılımcının 8 bin Euro’ya kadar hibe talep edebileceği de kaydedildi.


HİBE ALAN SEKİZ İŞ FİKRİ
Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazanan ve genç girişimcilerin projeleri üretim, bilişim, restoran ve kahve sektörlerinde dağılım gösterdi. Hibe almaya hak kazanan sekiz girişimci; Udorm, Grön Vegan Kitchen, Cyprus Codes, Rest Coffe, Trade Green Line, Science For Kids, Bonafide Consulting ve Axe Motorsport & Engineering olarak açıklandı. 


Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi’ne ilişkin bilgi veren Proje Operasyon ve İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Tabakcı, AB finansmanıyla sağlanan projenin ülkede ilk kez uygulanmış bir model olduğunu belirterek, “Küçük hibe programı ve proje ülkemizde henüz yeni temelleri atılan girişimcilik ekosistemine büyük bir katkı ve farkındalık yarattı. Yeni iş kurmak isteyen ve fikri olan gençlerin yol haritasını belirleyeceği ve uzman destek alacağı GİGEM başta olmak üzere birçok kanal var” dedi. 

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