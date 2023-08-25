“Gençlik, Barış ve Güvenlik” paneli düzenlendi

Panelde; genç neslin küresel barış ve güvenlik konularına nasıl katkı sağlayabileceği, sorunları nasıl fark edebileceği ve çözüm süreçlerine nasıl dahil olabileceği ile ilgili öneriler de ele alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğini yaptığı “Youth, Peace and Security – Gençlik, Barış ve Güvenlik) başlıklı panel ile gençlerin barış ve güvenlik konularına olan ilgileri, katkıları ve etkilerini masaya yatırdı. Panelde; genç neslin küresel barış ve güvenlik konularına nasıl katkı sağlayabileceği, sorunları nasıl fark edebileceği ve çözüm süreçlerine nasıl dahil olabileceği ile ilgili öneriler de ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen panelde konuşan Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cihan Dizdaroğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2015’te aldığı 2250 sayılı karara atıfta bulunarak; gençlerin barış süreçlerine katılımlarının sağlanması, uzlaşma ve kalıcı barışa katkıda bulunabilecekleri kapsayıcı politikaların benimsenmesinin uluslararası barış ve güvenliğin teşviki açısından önem taşıdığını belirtti. Dr. Dizdaroğlu, ayrıca uluslararası sistemden örnekler ve veriler ışığında gençlerin barış ve güvenlik gibi alanlarda oynadıkları rollerin altını çizdi.

Gençleri, farklı perspektifler ile buluşturmaya devam edeceğiz

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu ise öğrencilerin toplumsal meseleleri irdeleyen, “Youth, Peace and Security – Gençlik, Barış ve Güvenlik” paneli ile uluslararası sistemde meydana gelen olayları farklı perspektiflerden tartışma olanağı bulduklarını belirtti. Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu, “Farkındalık yaratmak ve farkındalıkların farkında olmak için bu tür etkinliklerin sayısını arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Köprülü de, dünyanın birçok farklı coğrafyasından gelen Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve İşletme gibi disiplinlerde eğitim gören öğrencilerin panele yoğun ilgi ve etkin katılım gösterdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Nur Köprülü, “Düzenlenen bu panellerle, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim gören öğrenciler, barış ve güvenlik konularına ilişkin sorularını sorma ve görüşlerini ifade etme imkanına sahip olarak akademik bakış açılarını zenginleştiriyor” dedi.