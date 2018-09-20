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Geri dönüşüm kutuları İskele’de

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Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile birçok kez aynı projede bir araya gelen İskele Belediyesi, yine anlamlı bir projede dernek ile işbirliğine gitti
Geri dönüşüm kutuları İskele’de

SADIKOĞLU: “ÇÖPE DEĞİL GERİ DÖNÜŞÜME!”

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile birçok kez aynı projede bir araya gelen İskele Belediyesi, yine anlamlı bir projede dernek ile işbirliğine gitti.  “Geri dönüşüme verin, umut olun” “Eskiniz hastaya ilaç, eskiniz hastaya şifadır” sloganıyla bir kampanya başlatan Kanser Hastalarına Yardım Derneği, hazırlanan geri dönüşüm kutularını İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla İskele’ye de yerleştirdi.

 

KULLANILMIŞ GİYSİ VE AYAKKABILAR BU KUTUYA!

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın desteğiyle hazırlanan ve İskele’de 4 farklı noktaya; İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu, Unimar Market yanı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Binası ile Sınırüstü Köy girişi-anayol üzerine yerleştirilen geri dönüşüm kutularına kullanılmış giysi, ayakkabı ve benzeri eşyalar atılabilecek. Kanser hastalarının ilaç, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak geri dönüşüm kutuları haftada 1 kez açılacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, sosyal sorumluluk projelerimizin her zaman öncelikleri arasındadır diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da halka çağrıda bulundu. Kullanılmış kıyafet ve benzeri eşyalar çöpe değil geri dönüşüme diyen Sadıkoğlu, halkın bu kutulara yoğun ilgi göstereceğine inanç belirtti. İskele ve köylerinde yaşayan halkın, bu tür projelere duyarlı olduğunu da ifade eden Sadıkoğlu, her zaman dernek ile işbirliklerinin devam edeceğine vurgu yaptı.

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