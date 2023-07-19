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Getir Fransa'da kepenk kapattı

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Hızlı teslimat devi Getir, Çarşamba günü itibariyle Fransa pazarındaki varlığını sonlandırdı.
Getir Fransa'da kepenk kapattı

Rekabet noktasında şikayetlerin hedefi olan şirket, 1 Temmuz'da geçirilen yasa ile mağaza olma özelliğini yitirmiş ve depo olarak sınıflandırılmıştı.

Getir'den yapılan açıklamada, çekilme kararının, aleyhte yapılan düzenlemeler ve oluşan ekonomik iklim sonrası kaçınılmaz hale geldiği kaydedildi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire bu kararla karanlık depolar olarak adlandırdıkları sistemin "sona erdiğini" söyledi.

Getir ve Gorillas’ın ülkeden çekilmesi 1300 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

2015’te Türkiye’de kurulduktan sonra dünyaya açılan Getir en son Aralık 2022’de Alman teslimat şirketi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın almıştı.

Covid-19 pandemisiyle birlikte ciroları büyük oranlarda artan hızlı yemek dağıtım şirketleri, sokağa çıkma yasaklarının bitmesiyle birlikte talepte büyük bir daralmayla karşı karşıya kaldı.

Dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması da yatırımcıların, zarar ederek büyüyen yeni teknoloji şirketlerine dair iştahlarını azalttı.

Getir İspanya'daki operasyonlarını da sonlandıracağını açıklamıştı.

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