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Gezici Araştırma açıkladı; rüzgâr tersine döndü

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Gezici Araştırma açıkladı; rüzgâr tersine döndü
İşte son yapılan referandum anketinin sonuçları

Gezici Araştırma Merkezi’nin son araştırmasına göre Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandum son ankete göre “evet” diyenlerin oranı yüzde 53,3’iken, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 46,7’dir.

Sandığa katılım oranı % 82-83 görünüyor

 

Son yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını başarılı şekilde bilen Gezici Araştırma Merkezin son anketi 1-2 Nisan 2017 Tarihlerinde Türkiye genelinde 24 ilde hanelerde yüz yüze görüşme metodolojisiyle yapıldı. 

Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici Referandumda Son durum Hayır oyları  % 46.7,  Evet oyları  % 53.3 ile ilk  defa öne geçti. Eğilim evet yönünde. Sandığa gitmeme oranı artarsa Evet oyları % 56'yı bulabilir. 

Türkiye' de 15 Temmuz sonrası Türk Milliyetçiliği artmıştır, muhalefet bu konuda toplumu konsolide edecek söylemler olusturma konusunda zayıf kalıyor. Merkez sağ seçmen oranı % 70 olarak görülüyor bu seçmenin öncelikleri Ülkesi ve Devleti geliyor. 

Referandum sonucunu  belirleyecek seçmen kitlesi geçmişte MHP ve AKP'ye oy vermiş merkez sağda yer alan seçmen kitlesidir. Muhalefet merkez sağın endişelerini somutlaştıracak ve 'hayır' oyuna yönlendirecek bir tutum sergilemekte başarılı olamadı. MHP tabanın % 55’i HDP tabanın % 15’i evet diyor. 

Sandığa gitmeyen "öğrenilmiş çaresizlik" yaşayan seçmene muhalefet umut olamadı.

Muhalefetin bahsettiği gibi Halk "Sn. Erdoğandan korkmuyor" tam aksine toplumun çoğunluğunun 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası  Sn. Erdoğan'a duyduğu güven arttı ve onu doğal bir   Lider olarak görme eğilimi yükseldi.

Yeni anket 8-9 Nisan’da Türkiye geneli yapılacak anket sonucunu 13. Nisan 2017 Tarihinde Saat 13.00’da Kamuoyu ile paylaşacak.

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