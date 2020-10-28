Gezici: Seks kasetlerini yayınlarız diye beni tehdit ettiler

Murat Gezici, UBP Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin yapılan anketin sonuçlarını değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UBP Genel Başkan Adayı Nazım Çavuşoğlu’nun, “Gezici bu anket için benden 185 bin TL talep etti. Kendisine böyle bir para veremeyeceğimi söyledim. Daha sonra tekrardan gelip indirim yaptığını söyleyerek bu kez 170 bin TL talep etti” iddialarına yönelik konuşan Murat Gezici, iddiaları yalanlayarak, bu açıklamaları kendisine yakıştırmadığını ifade etti.

"TRUMP BİLE BÖYLE PARALAR ÖDEMİYORDUR"

Serdar Denktaş’ın da “Gezici benden 500 bin Euro istedi” şeklindeki açıklamarını anımsatan Gezici, “Bunu dediğinde ben 3 yıl boyunca Serdar Bey’i görmemiştim. 3 yıl öncesinde görüşmemiz 15 dakika oldu. Üç beş sohbet ettim ayrıldım. Trump bile 500 bin Euro ödemiyordur. Bizim 7 bin + KDV abonelik sistemimiz var. Ben bir araştırma merkeziyim. Türkiye’de bana benzer 70 kurum var. Bu kurumlar araştırmalar yapar” dedi.

"Nazım Çavuşoğlu DOĞRULARI SÖYLESİN"

Nazım Çavuşoğlu’nu doğruları söylemeye davet eden Gezici, “Kendisiyle nasıl bir görüşme gerçekleştirdik ve ne konuştuk anlatmasını istiyorum. Kendi konuşmazsa, nerede ne konuştuğumuzu şahitimle birlikte ben açıklarım. O yüzden kendi açıklasın. Bu düzeltmeyi yapmazsa yasal haklarımı kullanacağım ve açıklama yapacağım” diye konuştu.

"SEKS KASETİYLE ŞANTAJ YAPILDI"

Gezici, “Beni sahtekar yerine koyması vicdanen rahat ettiriyor mu” diye konuştu.

Seçim döneminde kendisine seks kasetleriyle şantaj yaptıldığını aktaran Gezici, "Seçimlerde oy oranlarını değiştirmem için bana şantaj yapıldı. 'Seks kasetlerini yayınlarız' diye tehdit aldım." diyerek, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.