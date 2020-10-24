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Girne Ada Lions Kulübü Ve Girne Leo Kulübü Esentepe İlkokulunda Göz Taraması Gerçekleştirdi

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Aktoprak, etkinliğe katkı koyan kesimlere teşekkür etti.
Girne Ada Lions Kulübü Ve Girne Leo Kulübü Esentepe İlkokulunda Göz Taraması Gerçekleştirdi

Girne Ada Lions Kulübü, sponsoru olduğu Girne Leo Kulübü ile birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği çerçevesinde Esentepe İlkokulunda göz taraması yaptırdı.

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Girne Ada Lions Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şerife Özhuy tarafından yapılan göz taramasında 27 Öğrenciye göz muayenesi yapıldı.

Girne Ada Lions Kulüb Başkanı Ln. Esen Yalın Aktoprak yaptığı açıklamada, göz tarama etkinliğinin, Ekim ayı Uluslararası Lions ana aktivitelerinden biri olduğunu belirtti.

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Aktoprak, etkinliğe katkı koyan kesimlere teşekkür etti.

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