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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı

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Yaşlılara saygı ve sevgimizi göstermenin, onların hayatlarını kolaylaştırmanın, gönüllerini hoş tutmanın ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamanın önemine vurgu yapan Güngördü, Girne Belediyesi’nin yaşlılara yönelik hizmetlerinden de bahsetti.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yaşlılara saygı ve sevgimizi göstermenin, onların hayatlarını kolaylaştırmanın, gönüllerini hoş tutmanın ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamanın önemine vurgu yapan Güngördü, Girne Belediyesi’nin yaşlılara yönelik hizmetlerinden de bahsetti.

Covid-19 pandemisi döneminde Girne Belediyesi’nin yaşlıları yalnız bırakmayarak, eczane, market alışverişi, gıda yardımı gibi birçok hizmet vererek yaşlıların yanında olduklarını hissettirdiğini ve hissettirmeye devam ettiğini kaydeden Güngördü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mart 2020 tarihi itibarıyla ara verilen rutin kontrollere yeniden başlayarak, bu süreçte 970 İkinci Bahar Birimi üyemiz Sosyal İşler Şubesi personeli tarafından aranarak her türlü ihtiyaçlarında ulaşabilecekleri numaralar verilmiştir. 50 yatalak İkinci Bahar üyemize ambulans imkanı sağlanmakta olup her gün düzenli olarak rutin bakımları ve ihtiyaçları yerine getiriliyor. Aracı olmayan 65 yaş üzeri ihtiyaçlılara, evden alınıp aşı merkezine götürülme imkanı ve aynı zamanda eczane ve hastane ihtiyaçlarına yardımcı olunuyor.”

Yaşlıların sorunlarını çözmenin, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamanın sadece devletin değil tüm toplumun sorumluluğu olduğunu vurgulayan Güngördü, “Vatandaşlarımızın sadece çevrelerindeki değil, tüm yaşlılarımıza sevgi ve saygı göstereceğinden, yaşamın her alanında onların yanında olacağından hiç kuşkum yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan, hayatımızın en kıymetli hazineleri yaşlılarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

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