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Girne Belediyesi “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği” Düzenledi

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Girne Belediyesi “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği” Düzenledi
Girne Belediyesi “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği” Düzenledi

Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi yeni hizmet binası iç bahçede yer alan etkinlikte, “Girne’de Kadın ve Emek Amatör Fotoğraf Sergisi” açıldı, Girne Belediye personeli kadın emekçiler buluşması gerçekleştirildi.

Belediyenin kadın personelinin katıldığı müzik dinletisi ve kokteylin ardından “8 Mart Parkı”na kadın personellerle birlikte zeytin fidan dikimi etkinliği de düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, kadın personel ve halkın katılımına açık, Çiçek Göçkün Bayramoğlu tarafından “Kadının Özgürleşmesinde Hukuk” başlığı altında bir seminer gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşma yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bugüne özel hazırladıkları programla; hem 8 Mart 1857’de New York’taki 40 bin dokuma işçisi kadının, insanca çalışma koşulları istemiyle başlattığı ve 129 kişinin yaşamını yitirdiği hareketi anmak, hem de bölge kadınlarına eğitim ve seminerlerle destekte bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Güngördü, Ukrayna’daki savaşa da işaret ederek, savaş yüzünden binlerce çocuk ve annenin savaşın ortasında can verdiğini, bu savaşın bir an önce sonlanmasının en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Kadınların günlük hayatta erkeklerle yan yana, aynı çatı altında çalıştığını, fakat son zamanlarda yaşanan kadına karşı şiddet, taciz ve cinayet olaylarının üzüntü verici olduğuna işaret eden Güngördü, daha çok kadını, çocuğu ve insanı kucaklamaları gerektiğine inanç belirtti.

Güngördü, 8 Mart’ın bir anma günü olduğunu da belirterek, Girne şehrine emeğiyle değer katan belediye kadın personeli başta olmak üzere tüm kadınlara sevgi ve saygılarını iletti.

CUMARTESİ FORUM DÜZENLENECEK

Öte yandan, Girne Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) işbirliğinde 12 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de “KKTC Kadın Ekonomi Forumu” düzenleniyor.

Moderatörlüğünü Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu’nun yapacağı etkinlikte, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer konuşmacı olarak katılacak.

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