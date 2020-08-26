Girne Belediyesi Bellapais Manastırı ve Çevresinde Düzenleme Yaptı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, temizlik ekipleri tarafından Bellapais Manastırı çevresinde temizlik ve peyzaj çalışması yaptığı, manastırın doğu tarafındaki çitlerin temizlendiği, bankların boyandığı ve saksıların yenilenip çiçeklerin ekildiği belirtildi.

“Vatandaştan beklentimiz çevremizi temiz tutmalarıdır”

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, Bellapais Manastırı’nın, ülke turizmi açısından en önemli yerlerden biri olduğunu belirterek, Girne Belediyesi’nin bu bölgede belirli bir program çerçevesinde temizlik çalışması gerçekleştirdiğini söyledi. Güngördü, “Covid 19 Salgını nedeniyle ülke turizminde bu yıl yaşanan sıkıntıların bir an önce sona ermesini diliyorum. Tarihi ve kültürel mirasımızı korumak hepimizin görevidir. Vatandaştan temizlik konusunda beklentimiz, çevreyi temiz tutmaları ve kirletmemeleridir” dedi.