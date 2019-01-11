Girne Belediyesi kadın personeli Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi’nin çalışmalarına katıldı

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Leymosun Kültür Evi’nde yapılan görüşmede, anket çalışmasına katılan personelin boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

Girne Belediyesi kadın personelinin, Oxford ve Doğu Akdeniz Üniversitelerinin desteklediği “Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi’nin” ülkedeki sağlık stratejileri için veri oluşturması amacıyla yaptığı anket çalışmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Leymosun Kültür Evi’nde yapılan görüşmede, anket çalışmasına katılan personelin boy ve kilo ölçümleri yapıldı. İsteyenlerden tükürük örneği alınıp, ücretsiz pelviks ultrason taraması için randevu verildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Oxford Üniversitesi liderliğinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi akademik işbirliği, British IVF Hastanesi klinik işbirliği, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, sivil toplum işbirliği ile yürütülen araştırmaların önemine işaret etti.

Çalışmalar sonucunda bir sağlık haritası oluşturulacağını ve önlemlerin de daha sağlıklı alınabileceğini söyleyen Güngördü, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi’ne ve Girne belediye personeline teşekkür etti.

“Her ne kadar ataerkil bir ailede yaşasak da her işin başı analarımızdır, kızlarımızdır. Onlar bizim için her zaman çok değerlidir” şeklinde konuşan Güngördü, bu çalışmanın üniversitelerin topluma verdiği değerin göstergesi olduğuna da işaret etti.