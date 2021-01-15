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Girne Belediyesi Okulları Dezenfekte Etti

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Girne Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Okullar açılmadan, bölgede bulunan tüm Devlet okullarının genel dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi 
Girne Belediyesi Okulları Dezenfekte Etti

Girne Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Okullar açılmadan, bölgede bulunan tüm Devlet okullarının genel dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi 

 

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, sağlık bölümü dezenfektan ilaçlama ekipleri, Devlet okullarında bulunan sınıfları, öğretmen odalarını, diğer kapalı alanları koruyucu önlemler kapsamında hava dezenfeksiyonu, sisleme yöntemiyle dezenfekte etti.

 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak ve velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak amacı taşıyan uygulama ile Girne bölgesinde bulunan okullar dezenfekte edilmiş oldu.

 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; okullarda görülmeye başlayan bulaş nedeniyle ara verilmiş olan eğitim dönemine başlamadan önce yapılan bu dezenfektasyon işlemi ile toplum sağlığını korumak hedeflenmiştir dedi.  Güngördü, tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan dezenfektanlar kullanılırken, bu uygulamaların insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığını kaydetti. Pandemi sürecinin halen devam ettiğini bu nedenle tüm öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin maske, el hijyeni, mesafe kurallarına uymalarının önemine işaret eden Girne Belediye Başkanı Güngördü; tüm çocuklara ve öğretmenlere sağlıklı ve çok başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diledi.

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