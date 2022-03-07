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Girne Belediyesi Park Bahçe Birimi, Birkan Uzun Anı Ormanı İçin Tüm Çalışanlarıyla Katkıda Bulundu

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Kıbrıslı Türk Dağcı Birkan Uzun Anısına Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Kalkanlı Bölgesinde Oluşturulan Birkan Uzun Anı Ormanı’na Girne Belediyesi Park Bahçe Birimi Çalışanları Katkıda Bulundu
Girne Belediyesi Park Bahçe Birimi, Birkan Uzun Anı Ormanı İçin Tüm Çalışanlarıyla Katkıda Bulundu

Girne Belediyesinden verilen bilgide, fidan dikime katılan ve gerek çukurların açılması gerekse fidanların dikilmesi sırasında etkinlik alanının hazırlanmasına katkı koyan tek belediye Girne Belediyesi olduğunu kaydedildi.

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Etkinlik hakkında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına oluşturulan anı ormanında kendilerinin de bir katkısı olmasını istediklerini, 7 Kıta 7 Zirve hedefiyle yola çıkan ve Kıbrıs Türk Bayrağını ABD’de dalgalandıran bu gencimizin adının yaşatılması için bundan sonrada ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini kaydetti.

 

 Birkan Uzun’un göstermiş olduğu bu uğraşın Kıbrıs Türk gençliği için çok önemli olduğunu, Antarktika’da çıktığı son zirvede yayımladığı mesajla herkesin kalbinde taht kurduğunu belirten Güngördü,  Uzun’un anısın yaşatılması ve gelecek kuşaklara anlatılması anlamında bu Anı Ormanı’nın oluşturulmasına katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.  

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