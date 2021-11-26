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Girne Belediyesi, personeline eğitim vermeye devam ediyor!

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Girne Belediyesi personeline, profesyonel Erickson Koçu ve Yüksek Performanslı Takım Koçu olan Remziye Özpolili tarafından eğitimler verilmeye devam ediliyor.
Girne Belediyesi, personeline eğitim vermeye devam ediyor!

Yazılı açıklamada şu sözler ve fotoğraflar kullanıldı:

"Tüm dünyada uygulanan tekniklerin kullanıldığı eğitimler personelin aidiyet duygusu, motivasyonlarının artması ve stres yönetimi gibi konularda eğitim alıyor. Tüm şubelerin aldığı eğitimler Profesyonel Erickson Koçu ve Yüksek Performanslı Takım Koçu olan Remziye Özpolili tarafından veriliyor.

Pratik olarak Ericson tekniklerini kullanan Özpolili, personelin daha verimli ve daha aktif olabilmesi için eğitim içerikli oyunlarla, stres yönetimi, takım sinerjisi, iş yaşamında değerleri ön plana çıkarma, çalışma yaşamında takımın gelişmiş yönlerini ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenip çalıştırılması, yeni hedefler belirleyerek hedeflere daha organize ve hızlı ilerlemek gibi konularda eğitimler verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için personellerin kişisel gelişimlerinin belediye ve kent halkı için önemine işaret ederek, kurumumuzun çalışanlarının güvenliği ve kişisel gelişimlerine önem verdiklerini ifade etti."

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