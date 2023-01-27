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Girne Belediyesi Turizm Komitesi ilk toplantısını yaptı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye bünyesinde oluşturulan Turizm Komitesi’nin ilk toplantısını yaptığını duyurdu.
Girne Belediyesi Turizm Komitesi ilk toplantısını yaptı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde oluşturulan Turizm Komitesi’nin ilk toplantısını yaptığını duyurdu.

Başkan Şenkul, “Kısa süre içinde şehirdeki turizm paydaşlarını içine katacak genişletilmiş Turizm Komitesi toplantılarımız gerçekleşecektir” dedi.

“Girne Belediyesi Turizm Komitesi’nde yer almak isteyen tüm Turizm Sevdalılarına bize katılma çağrısı yapıyoruz” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Turizm Komitesine katılmak isteyen dostlar komite başkanımız Mete Ünal Girgen veya Girne Belediyesi Dış ilişkiler koordinatörü Fatih Akyol ile temas kurabilir.”

Girne Belediyesi olarak 8 Şubat 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Emitt Fuarı’nda yer alacaklarını belirten Şenkul, “Girne’yi gerçek bir turizm kenti yapmak için bilgi birikimi olan herkesin bize destek olacağını biliyoruz çünkü Biz birlikte Girneyiz” ifadelerini kullandı.

 

 

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