Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun yıl sonu konseri büyük beğeni topladı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şef İhsan Gürel yönetimindeki Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 56’ıncı konseri büyük ilgi görerek, sanatseverler tarafından beğeniyle dinlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ve Şef İhsan Gürel’e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ciddi bir şekilde çalışmalarını yürüten topluluğun kendileri ve kent yaşamı için önemine işaret etti. Güngördü, topluluğun yılda iki kere konser verdiğini hatırlatarak, Girne Belediyesinin kültüre ve sanata büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Güngördü, konserin sonunda, Şef İhsan Gürel’e tüm koro üyeleri için çiçek takdim ederek, koronun kurulduğu günden bugüne, 22 yıl boyunca gönüllü olarak sunuculuk yapan ancak hasta olması nedeniyle bu konsere gelemeyen Hüseyin Kanatlı’ya da geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şahsı ve meclis üyeleri adına çiçek gönderdi.