  • BIST 110.666
  • Altın 281,332
  • Dolar 5,9320
  • Euro 6,6086
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun yıl sonu konseri büyük beğeni topladı

» »
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, yıl sonu konserini 17 Aralık 2019, Salı akşamı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda verdi
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun yıl sonu konseri büyük beğeni topladı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şef İhsan Gürel yönetimindeki Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 56’ıncı konseri büyük ilgi görerek, sanatseverler tarafından beğeniyle dinlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ve Şef İhsan Gürel’e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ciddi bir şekilde çalışmalarını yürüten topluluğun kendileri ve kent yaşamı için önemine işaret etti. Güngördü, topluluğun yılda iki kere konser verdiğini hatırlatarak, Girne Belediyesinin kültüre ve sanata büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Güngördü, konserin sonunda, Şef İhsan Gürel’e tüm koro üyeleri için çiçek takdim ederek, koronun kurulduğu günden bugüne, 22 yıl boyunca gönüllü olarak sunuculuk yapan ancak hasta olması nedeniyle bu konsere gelemeyen Hüseyin Kanatlı’ya da geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şahsı ve meclis üyeleri adına çiçek gönderdi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Radyo Güven liseler arası şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor19 Aralık 2019 Perşembe 13:09
  • Mehmetçik Kültür-Sanat Evi, cumartesi Taşkent Doğa Parkı direktörlerini ağırlayacak19 Aralık 2019 Perşembe 13:06
  • Rum yönetiminin Türk gemi kaptanlarına kötü muamelesi BM gündeminde19 Aralık 2019 Perşembe 12:48
  • Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun yıl sonu konseri büyük beğeni topladı19 Aralık 2019 Perşembe 12:43
  • Neofitu: “Çözüm çerçevesi sonsuza kadar açık kalmayacak”19 Aralık 2019 Perşembe 12:28
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: “Çözümün aciliyeti sadece Kıbrıs’ın ihtiyacı olmaktan çıkmış bölgenin ihtiyacına dönüşmüştür”19 Aralık 2019 Perşembe 12:26
  • Akıncı gerginlikten Rumları sorumlu tuttu.. Suçlama oyunu devam ediyor...19 Aralık 2019 Perşembe 12:24
  • Töre İlahiyat Kolejini ziyaret etti19 Aralık 2019 Perşembe 12:23
  • Alman Bakan'ın Kıbrıs ziyaretinde Türkiye gündemi19 Aralık 2019 Perşembe 11:58
  • İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi onaylandı19 Aralık 2019 Perşembe 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti