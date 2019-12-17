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Girne Belediyesi ve ARUCAD arasinda protokol imzalandi

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Girne Belediyesi ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında Girne Belediyesi'ne ait sosyal alanların kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.
Girne Belediyesi ve ARUCAD arasinda protokol imzalandi

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi yanı sıra gençlerin yükseköğrenim sürecinde almış oldukları eğitim ile birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi için, Girne Belediyesi ve ARUCAD arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın imza koydu.

 

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GÜNGÖRDÜ: ÜNİVERSİTELER, KENT YAŞAMINDA ÇOK ÖNEMLİDİR

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şehirdeki üniversitelerin önemine işaret ederek, ARUCADdan gelen işbirliği önerisini belediye Meclisi’ne götürdüklerini, amacın, belediyeye ait sosyal, sportif ve kültürel tesislerin, üniversite ile işbirliği içerisinde kullanılması olduğunu dile getirdi.
Güngördü, konunun Belediye meclisinde görüşüldükten sonra ARUCAD yetkilileri ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, “Bu işbirliği bizim için çok önemlidir. şehirde var olan kamusal alanların herkes tarafından bir disiplin içinde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuya gerek şahsım gerekse belediye meclis üyelerim adına büyük önem veriyorum. Üniversiteler ve üniversitelere gelen öğrenciler kent yaşamında çok önemlidir. ARUCAD’ın sanat ve kültür anlamında yaptığı etkinlikleri ve açtığı sergileri çok önemsiyorum. Dolayısıyla kendileriyle işbirliği yapmaktan mutlu olduğumu ifade ederim” dedi.

 

ARKIN: GELECEK İÇİN PARLAK BİR BAŞLANGIÇ

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın da, Girne Belediyesi’nin altyapı çalışmaları yanında kültür sanat etkinliklerine önem verdiğini ifade ederek, bu işbirliğiyle sanatın kente yayılması ve gelecek için parlak bir başlangıç yapıldığını söyledi. Arkın, karşılıklı bu işbirliğinin, hem üniversite hem de Girne için çok önemli olduğunu dile getirerek, Başkan Güngördü’ye teşekkürlerini iletti

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