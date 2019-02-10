  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2423
  • Euro 5,9424
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Girne Belediyesi yarıyıl şenliği çocuk partisi’nde çocuklar doyasıya eğlendi

» »
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği kapsamında, Girne Bandabuliya’da Çocuk Partisi düzenlendi.
Girne Belediyesi yarıyıl şenliği çocuk partisi’nde çocuklar doyasıya eğlendi

Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği kapsamında, Girne Bandabuliya’da Çocuk Partisi düzenlendi.

Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği devam ediyor. Şenlik kapsamında, 9 Şubat Cumartesi Girne Bandabuliya’da Çocuk Partisi düzenlendi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yarıyıl Şenliğinde tüm çocukların güzel vakit geçirmelerini dileyerek onlara mesajlar verdi. Güngördü, çocuklardan çevrelerini temiz tutmaları, ailelerine, arkadaşlarına doğaya ve hayvanlara karşı saygılı ve sevgi dolu olmaları konusunda söz vermelerini istedi. 
Güngördü, bundan sonra da belediye olarak çocuklara eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. 
Yüz boyama etkinliğiyle başlayan Çocuk Partisinde çocuklar, palyaçolar ve sevimli maskotlarla birlikte çeşitli oyunlar ve yarışmalarla mutlu bir gün geçirdiler. 
Etkinlikler, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi’yle devam edecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gardiyanoğlu’ndan eleştirilere sert yanıt10 Şubat 2019 Pazar 14:25
  • Töre: Rumların zihniyeti hala değişikliğe uğramadı10 Şubat 2019 Pazar 14:20
  • Sol Hareket: “Tüm çalışanlara toplu sözleşme ve sendika hakkı verilmeli”10 Şubat 2019 Pazar 14:15
  • LTB 7/24 Ödeme noktası hizmet vermeye başladı10 Şubat 2019 Pazar 14:10
  • Akıncı: “Merkezî hükümette bile uzlaşılmadığını anlıyoruz”10 Şubat 2019 Pazar 14:00
  • Lefkoşa-Girne yolu: Yaralılar var10 Şubat 2019 Pazar 13:40
  • Gardiyanoğlu: "Hiç kimse yapılan eleştirilerden dolayı tek bir UBP üyesinin kılına dokunamayacak"10 Şubat 2019 Pazar 12:37
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak10 Şubat 2019 Pazar 12:34
  • Çeler:Sendikalaşmaya karşı olanlar emek sömürüsünün başını çekenler10 Şubat 2019 Pazar 12:28
  • İki kişinin ölümüne neden olmaktan yargılanıyor...09 Şubat 2019 Cumartesi 18:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti