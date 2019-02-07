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Girne Belediyesi yarıyıl şenliği’nde seramik atölyesi düzenlendi

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Girne Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği kapsamında, bugün Girne Bandabuliya’da Seramik Atölyesi düzenlendi.
Girne Belediyesi yarıyıl şenliği’nde seramik atölyesi düzenlendi

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği kapsamında, bugün Girne Bandabuliya’da Seramik Atölyesi düzenlendi.

Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği devam ediyor. Şenlik kapsamında, bugün (7 Şubat 2019) Girne Bandabuliya’da Seramik Atölyesi düzenlendi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yarıyıl Şenliğine gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek, Seramik Atölyesinde, çocukların bir araya gelerek üretmek, sanatla iç içe olmak ve güzel vakit geçirme fırsatı yakaladığını kaydetti. Sanatsal, kültürel, sosyal etkinliklerle yetişen çocukların, gelecekte, barışı, dünyayı, ülkelerini, doğayı hayvanları ve sanatı seven bireylere dönüşeceğini yineleyen Güngördü, yağmurlu havaya rağmen çocuklarını etkinliğe getiren ailelere de teşekkür etti.
Yarıyıl Şenliği kapsamında, 9 Şubat 2019 Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi düzenlenecek.

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