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Girne Belediyesi'nde 8 çalışan Covid-19 pozitif!

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Girne Belediyesi'nde 8 çalışan Covid-19 pozitif!
Girne Belediyesi'nde 8 çalışan Covid-19 pozitif!

Girne Belediyesi'nde 8 çalışan Covid-19 poizitif!  Covid-19 vakaları armaya devam ediyor. özellikle Girne'de ortaya çıkan vakalar dikkat çekmeye devam ediyor.

DETAY ÖZEL HABER

Girne Belediyesinde  8 çalışanın pozitif Covid-19 vakası olduğunu öğrenilirken, Girne Belediyesi'nde 15 belediye çalışanın da temaslı olduğu kaydedildi.

Temaslı Belediye çalışanlarının karantina  otellerine götürüldüğü öğrenilirken Covid-19 Vakası olan 3 kişinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

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