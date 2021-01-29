Girne Belediyesi'nde 8 çalışan Covid-19 pozitif!

Girne Belediyesi'nde 8 çalışan Covid-19 poizitif! Covid-19 vakaları armaya devam ediyor. özellikle Girne'de ortaya çıkan vakalar dikkat çekmeye devam ediyor.
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Girne Belediyesinde 8 çalışanın pozitif Covid-19 vakası olduğunu öğrenilirken, Girne Belediyesi'nde 15 belediye çalışanın da temaslı olduğu kaydedildi.
Temaslı Belediye çalışanlarının karantina otellerine götürüldüğü öğrenilirken Covid-19 Vakası olan 3 kişinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
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