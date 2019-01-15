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Girne Belediyesi'nden Fırtına duyurusu!

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Girne Belediyesi'nden duyuru.
Girne Belediyesi'nden Fırtına duyurusu!

Girne Belediyesi'nden duyuru. Yağışlar ve fırtına nedeniyle doğabilecek olumsuzluklara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, elektrik hatlarında veya direklerinde meydana gelebilecek hasar gibi herhangi tehlike arz eden durumlarda 188 veya 6000960 numaralı telefondan KıbTek çağrı merkezini arayarak elektrik arızayı bildirmelerini, ayrıca diğer olumsuzluklar ile ilgili de aşağıdaki Girne Belediyesi acil telefon numaralarından,

05338250104

05338517666

05428821118

05338702018  ilgili personelleri arayıp yardım talebinde bulunabileceği belirtildi.

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