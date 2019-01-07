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Girne Belediyesi’nden Türk Ocağına büyük katkı

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Girne Belediyesi Turizm Parkı yanındaki otoparkı Türk Ocağı Limasol spor kulübünün kullanımına verildi.
Girne Belediyesi’nden Türk Ocağına büyük katkı

Girne Belediyesi Turizm Parkı yanındaki otoparkı Türk Ocağı Limasol spor kulübünün kullanımına verildi.

Girne Belediyesi ile Türk Ocağı Limasol (TOL) Spor Kulübü arasında kulübe otopark verilmesi için bir protokol imzanladı. Protokole, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile TOL Başkanı Şükrü Karakaya imza koydu. Atılan imzaların ardından taraflar hayırlı olmasını diledi.

Güngördü: Spora katkımız sürecek
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sağlıklı bireyler yetişmesi için sporun desteklenmesi gerektiğini belirterek, belediye sınırları içindeki spor kulüplerine her ay düzenli olarak maddi yardım yaptıklarını söyledi. Nidai Güngördü, bazı spor kulüplerine gelirlerini artırması için geçmişte otopark verildiğine dikkat çekerek, TOL’dan gelen talep doğrultusunda belediye meclisi kararıyla Girne Belediyesi Turizm Parkı yanındaki otoparkın kullanımının kulübe verildiğini kaydetti. Güngördü, spor kulüplerine katkılarının süreceğini sözlerine ekledi.

Karakaya: Gelirlerde artış yaşanacak
TOL Başkanı Şükrü Karakaya ise otoparkın kullanımının alınmasının ardından kulübün gelirlerinde artış yaşanacağına dikkat çekerek, kulübe maddi ve manevi destek veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile meclis üyelerine yönetim kurulu adına teşekkürlerini sundu.

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