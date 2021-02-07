Girne Düşünce Derneği: Müzakereler başarısız olacak!

Kendimizi bildik bileli, küçük ama tarih boyunca “ İç ve Dış Şeytanların” gazabına uğramış, acılara, yıkımlara, göçlere, ayrılıklara,toplu mezarlara ve ölümlere ev sahipliği yapmış, Doğu Akdeniz’deki yurdumuz Kıbrıs ve bu adada yaşayanlar hala daha ruhsal ve bedensel olarak huzurlu olmanın çok uzağındadırlar.

Yıllarca adil,kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşı ve çözüm arayışı adına gerçekleştirilen görüşmeler şu veya bu sebeplerden dolayı sonuçsuz kalmıştır. Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğuna değinmek istemiyoruz. Zaten aktörler ortada, taraflar ayni. Hepimiz bunu görüyor ve biliyoruz zaten. Ayni kesimler ve taraflar yine bir kez daha Mart ayında “ 5 + 1 gayri resmi Kıbrıs görüşmeleri “ adı altında yeniden buluşup çare ve çözüm arayacaklar. Taraflar her telden çalıyor.

Şöyle ki:

- “ Kadife-Ayrılık” , “egemen eşitlik”, “TC’nin fiili ve etkin garantörlüğü”, “anavatan ne derse odur”...

-“siyasi eşitliği ve şu anda kucağında tuttuğu Kıbrıs devletini ve onun nimetlerini Kıbrıslı Türklerle paylaşmaktan kaçan”...

- “Federal çözüm arayışları bugüne dek bir sonuç getirmemiş, başka bir zeminde arayışlar şart”...

Tüm bu ve bunlar gibi bildiğimiz, yıllarca duyduğumuz yaklaşımlar ve ötekini suçlamalar bu kesimlerin tümünün de samimiyetsizliğini ve gerçek bir çözümden kaçtıklarını gösterir.

Bu konferans sonunda da büyük ihtimalle taraflar kendilerince tüm iyiniyetli çabalarını ortaya koyduklarını ama karşı tarafın uzlaşmaz tutumu yüzünden bir sonuç alınamadığını ve kendilerinin her zaman adil bir çözümden yana olduklarını söyleyeceklerdir.

Esas olan Kıbrıs’ta yaşamı, onun nimetlerini hesapsızca paylaşmak, ötekini dışlamadan kendi bütünlüğünün bir parçası olarak görmek, bütün bir Kıbrıs olarak dünyayla kucaklaşmaktır.

Yıllarca sürdürülen görüşmeler bu anlayış ve felsefe ile yürütülmediği için hep başarısız kalınmıştır. Mart ayındaki konferans da öyle olacağa benziyor.

Hedef herhangi bir çözüm değil, geçmişin acılarını dindirecek, örtecek ve gelecekte geçmişi yaşatmayacak bir çözüm ve çözüm arayışı olmalıdır.

Hüseyin Tüccar

GDD Yönetim Kurulu üyesi ve İdari Sekreteri

Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu(a)