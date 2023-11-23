Girne Limanında Gümrüksüz Mal Operasyonu: Elektronik Nargile İle Tutuklandı

"Girne Turizm Limanında Gerçekleşen Gümrüksüz Mal Operasyonunda Zanlı Tutuklandı: 106 Elektronik Nargile İle İlgili Soruşturma Sürüyor!

22 Kasım 2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Girne Turizm Limanından ülkeye giriş yapan M.T.T. (E-25), gümrüğe beyan edilmemiş toplam 106 adet elektronik nargile taşıyarak tespit edildi. Emare olarak alınan ürünler, gümrüksüz mal tasarrufuyla ilgili başlatılan operasyonun önemli bir parçasını oluşturdu. Zanlı M.T.T., tutuklanmış olup, güvenlik birimleri olayı detaylı bir şekilde soruşturmaktadır. Gümrüksüz mal ve tutuklama, ülke sınırlarında güvenlik tedbirlerinin ve denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getiriyor