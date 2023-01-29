  • BIST 5.191,83
  • Altın 1164.692
  • Dolar 18.799
  • Euro 20.4291
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Girne: Ses yaptığı için uyardı, ağır yaralandı

» »
Girne'de ses yaptığı için site sakini O.D.C'yi uyaran güvenlik görevlisi, feci şekilde darp edildi.
Girne: Ses yaptığı için uyardı, ağır yaralandı

Girne’de, 28.01.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Dağyolu Sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş kapısı önünde, güvenlik görevlisi A.K.(E-24) daha önce ses yaptığı için sitede sakin O.D.C.(E-22)’yi ikaz ettiği gerekçesiyle, adı edilenler kavga edip birbirlerini darp ettikleri sırada A.K aldığı darbe sonucu yere düştüğü esnada, masanın keskin kenarına sırtını vurması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda yaralanan A.K, kaldırıldığıLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesin’de yapılan tedavinin ardından, Göğüs Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmış olup, O.D.C. tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Kaza Risklerini Artırıcı Düzenlemelere Son Vermeli!26 Ocak 2023 Perşembe 11:25
  • Girne’de kumarhanede unutulan telefonu çalan şahıs tutuklandı25 Ocak 2023 Çarşamba 13:43
  • Yine Bir İş Kazası!25 Ocak 2023 Çarşamba 12:03
  • Girne’de Elektrik Kesintisi24 Ocak 2023 Salı 09:40
  • Girne’de sabah trafiğe açılan yol ‘aşırı sürat yapıldığı’ gerekçesiyle trafiğe kapatıldı23 Ocak 2023 Pazartesi 11:05
  • Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu konserlerinin ilki yoğun katılım ile tamamlandı23 Ocak 2023 Pazartesi 10:36
  • Girne Köy ve Mahalle Meclis Toplantılarının ilki Bellapais Manastırı’nda gerçekleşti.21 Ocak 2023 Cumartesi 11:45
  • Girne Çevre Yolu’nda Trafik Kazası20 Ocak 2023 Cuma 21:07
  • Şenkul: 5 bölgede yapılan sıkı denetimler sonuç vermeye başladı19 Ocak 2023 Perşembe 20:02
  • Şenkul: İlk adım yaya güvenliği18 Ocak 2023 Çarşamba 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti