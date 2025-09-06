  • BIST 10729.49
  • Altın 4758.2
  • Dolar 41.1913
  • Euro 48.3102
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Girne Ülkü Ocakları Başkanı Timuçin Açık’ın KKTC'ye girişi yasaklandı

»
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, aralarında Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz vatandaşı toplam 16 kişinin ülkeye girişi yasaklandı.
Girne Ülkü Ocakları Başkanı Timuçin Açık’ın KKTC'ye girişi yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, aralarında Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz vatandaşı toplam 16 kişinin ülkeye girişi yasaklandı. Yasak kararının, Polis Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı güvenlik raporu doğrultusunda alındığı belirtildi. Bu isimlerin arasında Girne Ülkü Ocakları Başkanı Timuçin Açık da yer aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, kararda, söz konusu kişilerin “yurtdışı bağlantılı suç örgütleriyle bağlantılı oldukları” ve “KKTC’deki bazı kişilere ve iş yerlerine yönelik ağır yaralama, kurşunlama ve kasti hasar” gibi eylemlerle ilişkilendirildikleri ifade edildi.

Açıklamada, kamu düzeni ve toplumsal huzurun korunması amacıyla, 16 kişinin Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca ülkeye girişlerinin yasaklandığı vurgulandı.

Yasağın uygulandığı isimler arasında, 30 yaşındaki Girne Ülkü Ocakları Başkanı Timuçin Açık da yer aldı. Resmi Gazete’de isim ve doğum tarihi ile birlikte yayımlanan listede Açık’ın adı dikkat çekti.

Timuçin Açık'ın hakkındaki yasağı doğruladığı ancak suç örgütleriyle herhangi bir bağının olmadığını savunduğu belirtildi. Açık'ın, “Kuzey Kıbrıs’a girişim yasaklandı ama bir suç örgütüyle bağlantım olduğu iddiası doğru değil. Sekiz yıldır burada yaşıyordum. Eğer böyle bir ilişkim olsaydı daha önce bu karar alınırdı” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CHP İstanbul İl Kongresi iptalinden sonra borsa çakıldı!02 Eylül 2025 Salı 16:33
  • Son dakika... CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi: CHP İstanbul Yönetimi görevden alındı02 Eylül 2025 Salı 15:34
  • Erdoğan, Çin'de Putin ile görüştü01 Eylül 2025 Pazartesi 16:19
  • Özel, Sinop'ta konuşuyor: 100 yıl sonra yine hep beraber kurtuluşa yürüyoruz, iktidara yürüyoruz31 Ağustos 2025 Pazar 20:25
  • İmamoğlu: Ülkenin en yetkili şahsı ‘turp’ dedi, ‘ahtapot’ dedi ama hala ortada bir iddianame yok!31 Ağustos 2025 Pazar 19:53
  • Ekrem İmamoğlu: Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor; kumpaslar eninde sonunda ortaya çıkacak!31 Ağustos 2025 Pazar 13:44
  • Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü31 Ağustos 2025 Pazar 13:43
  • Eksi netle üniversite kazandılar; işte o bölümler!28 Ağustos 2025 Perşembe 17:23
  • Burdur'da eğitim uçağı düştü25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü21 Ağustos 2025 Perşembe 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti