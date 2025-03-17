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Girne ve Kilitkaya'da Trafik Kazaları: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Girne ve Kilitkaya’da meydana gelen trafik kazalarında iki kişi yaşamını yitirdi. Yapılan otopsilerde, kazazedelerin ölüm sebeplerinin kalp krizi ve kazaya bağlı yaralanmalar olduğu belirlendi. Soruşturmalar sürüyor.
Girne ve Kilitkaya'da Trafik Kazaları: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Girne ve Kilitkaya'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Girne Osman Örek Caddesi'nde 16 Mart 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 59 yaşındaki Hayati Özok’un otopsi sonuçları açıklandı. Yapılan incelemelerde, ölüm sebebinin daha önce geçirilmiş kalp krizi ve kazaya bağlı kaburga ile göğüs kemiği kırıkları, iç organ yaralanmaları ve akciğerde kanama olduğu tespit edildi.

Aynı gün Kilitkaya’da, Kırmızı Kaya Mevkii’nde meydana gelen bir diğer trafik kazasında 64 yaşındaki Mehmet Luman yaşamını yitirdi. Otopsi sonucuna göre, Luman’ın ölümüne aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş kalp krizi ve kalp yetmezliği neden oldu.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

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