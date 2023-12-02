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Girne’de ağır vasıta trafik kısıtlaması pazartesi başlıyor... 18 bin 103 TL cezası var

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Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde pazartesi günü itibarı ile ağır vasıtalar konusunda düzenleme yapılıyor.
Girne’de ağır vasıta trafik kısıtlaması pazartesi başlıyor... 18 bin 103 TL cezası var

Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde pazartesi günü itibarı ile ağır vasıtalar konusunda düzenleme yapılıyor.

Yapılacak düzenlemeye göre Doğu – Batı istikameti seyir şeridi, 16:30 – 19:00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, iş makinesi vb.) kapatılıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık itibarı ile belirtilen saatlerde ağır vasıta sürücülerinin, Semih Sancar Caddesi Doğu – Batı istikametini kullanmalarının yasak olacağına yer verilirken; yasaya uymayan sürücülerin 18 bin 103 TL ve 15 ceza puanıceza alacakları kaydedildi.

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