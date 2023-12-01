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Girne'de Alkollü Sürücünün Kavşakta Kazası: Tutuklanan Şahıs Soruşturma Altında"

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Girne'de Alkolün Rol Aldığı Trafik Kazasında Tutuklama: Malazgirit Sokak'ta Minibüsle Çarpışan Alkollü Sürücü Aleksandr Kalyayev, Soruşturma Devam Ediyor.
Girne'de Alkollü Sürücünün Kavşakta Kazası: Tutuklanan Şahıs Soruşturma Altında"

1 Aralık 2023 tarihinde Girne'de meydana gelen trafik kazasında, Malazgirit Sokak üzerinde seyir halindeki Aleksandr Kalyayev'in (E-36), 434 ml alkol etkisi altındaki aracı, dikkatsizce ve kavşakta durmadan Öğretmen Hamdi Sokağı'na dönüş yaparken, o esnada batı istikametine seyreden Necmi Yalçın'ın (E-62) yönetimindeki TUK 881 plakalı minibüsün sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucunda şükür ki yaralanan olmazken, JM 596 plakalı araç sürücüsü Aleksandr Kalyayev tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, alkollü sürüşün ciddiyeti bir kez daha vurgulanıyor.

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