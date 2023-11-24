Girne'de Alkolün Sonu: Trafiği Durdurdu, Kazada Yaralanan Yok

24 Kasım 2023 tarihinde, gece 01:30 sularında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik olayında, Maksat KERİMOV (E-44) isimli sürücü, 415 miligram alkollü içki etkisi altında bulunan NB 055 plakalı salon aracıyla güney istikametine seyrederken, önünde seyreden ve trafik nedeniyle duran Polen MAYDA (K-23) yönetimindeki RT 406 plakalı salon aracın arka kısmına dikkatsizce çarptı.

Kaza sonucunda, şükür ki yaralanan olmazken, alkollü sürücü Maksat KERİMOV (E-44) tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma halen devam etmektedir. Trafikteki bu tehlikeli anlar, alkollü sürüşün vahim sonuçlarına bir kez daha dikkat çekerken, NB 055 plakalı araç sürücüsü KERİMOV'un tutuklanmasıyla adaletin sağlanmaya çalışıldığı belirtilmektedir.